Il programma e come prenotare

L’AOOR Villa Sofia Cervello aderisce alla Open Week sulla Salute della Donna, promossa dalla Fondazione Onda ETS, in programma dal 22 al 29 aprile in occasione della 11ª Giornata nazionale della salute della donna.

Durante l’iniziativa, gli ospedali Villa Sofia e Cervello offriranno gratuitamente servizi di informazione, colloqui con specialisti, esami e controlli diagnostici, oltre a materiali dedicati alla prevenzione.

Le due strutture hanno ricevuto lo scorso novembre i due Bollini Rosa per il biennio 2026/2027, riconoscimento assegnato agli ospedali che garantiscono servizi attenti alla medicina di genere.

Nel corso della settimana saranno attivati percorsi dedicati alla salute femminile con prestazioni gratuite in diverse aree: ginecologia, senologia, diagnostica senologica e infertilità.

Accanto all’attività clinica, sono previsti anche info point e momenti informativi per accompagnare le donne nella prevenzione e nella cura della propria salute.

Particolare attenzione sarà riservata anche al tema della violenza sulle donne, con punti informativi specifici e personale dedicato all’accoglienza e all’orientamento.

Salute delle donne: priorità per il sistema sanitario siciliano

“La salute della donna rappresenta una priorità per il nostro sistema sanitario – ha sottolineato il direttore generale, Alessandro Mazzara – La Settimana della salute della donna è un momento fondamentale per promuovere una cultura della prevenzione e della cura sempre più attenta alle specificità di genere e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso a percorsi di cura appropriati e personalizzati. L’impegno della nostra Azienda in questa direzione è concreto e continuo, come dimostrano anche i due Bollini Rosa recentemente assegnati, un riconoscimento che attesta la qualità dei servizi offerti e l’attenzione dedicata alla medicina di genere”.

“L’Open Week sulla Salute della Donna rappresenta un’importante occasione per promuovere l’accesso a servizi sanitari dedicati – ha detto la direttrice sanitaria Maria Lucia Furnari – Iniziative come questa rafforzano la cultura della salute e permettono alle donne di ricevere informazioni, consulenze e controlli fondamentali per il proprio benessere. L’AOOR Villa Sofia–Cervello conferma la propria sensibilità e il costante impegno verso iniziative dedicate alla salute femminile, favorendo l’accesso a servizi, informazioni e percorsi di cura mirati. Invito le donne a partecipare e a cogliere questa preziosa opportunità di tutela e consapevolezza”.

Il programma delle giornate e delle visite

Tra le iniziative previste, sono programmati appuntamenti con accesso su prenotazione e posti limitati.

Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 13, è prevista una giornata dedicata a controlli combinati. Al P.O. Cervello, UOC Ostetricia e Ginecologia, il dott. Ettore Guastella eseguirà visite ginecologiche con ecografia (10 posti disponibili).

Nello stesso giorno, presso l’ambulatorio della Breast Unit, la dott.ssa Valentina Territo effettuerà visite senologiche rivolte a donne tra 40 e 49 anni (anche in questo caso disponibilità limitata a 10 prenotazioni).

Giovedì 23 aprile e martedì 28 aprile, dalle 10 alle 13, al P.O. Cervello (Centro regionale Procreazione Medicalmente Assistita, edificio A, secondo piano), il dott. Giuseppe Gullo effettuerà counselling riproduttivo e sull’infertilità. Il colloquio prevede una valutazione della fertilità e un orientamento verso il percorso più adeguato (saranno accettate le prime 6 prenotazioni).

Sempre giovedì 23 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al P.O. Cervello (edificio B, piano terra), la dott.ssa Margherita Safina coordinerà una giornata dedicata alla diagnostica senologica.

Sono previste: visite senologiche con ecografia per donne tra 30 e 50 anni e percorsi completi con visita, mammografia ed ecografia per la fascia 40-50 anni (15 prenotazioni).

Nei giorni 23, 28 e 29 aprile, dalle 9 alle 13, al P.O. Villa Sofia, UOC MCAU, sarà attivo un info point dedicato al percorso antiviolenza, con la presenza di personale sanitario, infermieristico e assistenti sociali coordinati dalla dott.ssa Tiziana Maniscalchi.

Per accedere alle prestazioni è necessario inviare una email indicando: “Open Week”, nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico.

Le richieste saranno gestite in ordine cronologico e le utenti selezionate verranno ricontattate dal personale sanitario per la convocazione.