La frase sotto l'edicola di Padre Pio

Al Capo, mercato di Palermo, c’è chi inneggia alla mafia. Sotto l’edicola di Padre Pio qualcuno con lo spray nero ha imbrattato il muro bianco con la frase sgrammaticata “Come un profumo di mafia nel aria”.

La scritta si trova in via Beati Paoli. Di tanto in tanto queste scritte spuntano nel capoluogo.

E’ successo in piazzale viale Francia un giorno comparve una grossa scritta a caratteri cubitali “cosa nostra comanda”. La frase fu cancellata dai cittadini. In viale Regione Siciliana nuova scritta e nuova indignazione contro la scritta “W La Mafia”.