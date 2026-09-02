Con l’arrivo del mese di settembre ormai è alle porte anche l’inizio del nuovo anno scolastico.

Quest’anno in Sicilia l’inizio delle lezioni è fissato martedì 15 settembre 2026 e il termine delle lezioni mercoledì 9 giugno 2027 come stabilito dal decreto assessoriale che indica il calendario regionale. Per effetto della legge sull’Autonomia scolastica, però, le scuola hanno a possibilità di anticipare o differire queste date fino ad una settimana. Quindi già la prossima settimana qualche scuola potrebbe vedere il via.

Gli auguri agli studenti da parte dell’assessore

Anticipando i tempi l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Mimmo Turano ha deciso di fare adesso gli auguri di inizio d’anno agli studenti. non sono auguri formali ma social. E per farli il titolare della Pubblica Istruzione ha trovato una testimonia d’eccezione, la sua maestra delle scuole elementari.

Il video social di Turano con la maestra

“Ci sono persone che, anche dopo tanti anni, continuiamo a chiamare semplicemente “la maestra”. In questi giorni in cui le scuole riaprono e tornano lentamente a riempirsi di vita, mi è sembrato giusto cominciare proprio da qui: con un grazie alla mia maestra” dice Mimmo Turano in un video sui social. L’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, ha deciso di augurare buon lavoro alla comunità scolastica della Sicilia in questo modo informale.

Il prossimo 15 settembre gli studenti torneranno in classe per la prima campanella dell’anno scolastico 2026-2027 e “Oggi sono andato a trovare Teresa Negro Vivona, la mia maestra delle elementari – continua l’assessore, rivolgendosi alla sua insegnante -. Rivederla è stato come ritrovare un pezzo della mia infanzia: i primi banchi, i primi quaderni, le prime piccole responsabilità, e soprattutto una di quelle persone che contribuiscono a farci diventare ciò che siamo, quando ancora non possiamo sapere che strada prenderà la nostra vita. Gli anni passano, cambiano i ruoli e le responsabilità, ma certi insegnamenti, e certi affetti, restano per sempre”.