il nuovo anno scolastico inizierà il 12 settembre

Cambia il calendario scolastico della Sicilia con una spiacevole sorpresa per gli studenti: così come scrive il Giornale di Sicilia, l’assessore regionale alla Formazione, Roberto Lagalla, ha firmato un decreto che prevede diverse novità: quattro giorni di vacanza in meno e tetto minimo di 200 giorni da raggiungere escludendo le gite.

Non sarà prevista la vacanza del 15 maggio, giorno della festa della Regione. L’anno scolastico inizierà il 12 settembre e si tornerà in classe, dopo le festività natalizie, già il giorno dopo l’Epifania: dunque il 7 gennaio e non più l’8.