Due percorsi liceali e sei universitari



“La nostra scuola guarda all’Europa. Abbiamo chiuso accordi con le più importanti Università di medicina e chirurgia all’estero e con la più importante scuola di lingua araba in Tunisia. Formare i ragazzi per il mondo del lavoro è la nostra priorità”, dice Nunzio Maniaci, Direttore generale di Lum Sicilia, Liceo Università in villa Mamiani a Palermo.

La Lum è una nuova realtà culturale e formativa presente a Palermo con sede in via Filippo Parlatore 22 che offre un’ampia offerta formativa. Due percorsi liceali, classico e scientifico, e sei universitari, in area economica, giuridica, psicologica, ingegneristica, politologica e formativa. In più, offre assistenza agli studenti italiani che volessero conseguire una laurea all’estero in medicina, giurisprudenza ed economia.

Accanto a questi percorsi “classici” il liceo Università in villa Mamiani dedica grande attenzione e percorsi specifici per la preparazione ai concorsi militari e alla certificazione linguistica in cinese, arabo e inglese e alla certificazione informatica. Disponibile anche il supporto allo studio per la preparazione ai test di ammissione universitaria e l’assistenza didattica con un servizio di doposcuola su diverse materie di studio.

“Ho scelto questa scuola perché è a dimensione di ragazzo con un corpo docente molto giovane e sempre attento ad aiutarci ogni giorno. E’ una realtà in cui siamo molto seguiti e dove possiamo esprimerci al meglio”, racconta Aurora, una studentessa che frequenta il quarto anno del liceo classico.

I docenti della Lum si impegnano a garantire a ciascun alunno il benessere psicologico e curricolare attraverso una scuola e un metodo di studio che riesce a coniugare le moderne strutture e le nuove tecnologie al bisogno formativo dei giovani per prepararli al meglio ad affrontare il mondo del lavoro nella nuova società interconnessa e globalizzata.

In collaborazione con EliFriulia, alla Lum è anche possibile iscriversi alla scuola di volo per diventare pilota di elicotteri o di aerei privati e commerciali ed è sede dell’Università del calcio che, sotto il patrocinio del Coni e della Federazione Italiana Gioco Calcio, organizza un master formativo sul mondo sportivo e calcistico, un percorso specifico per accedere alle professioni legate allo sport in generale e al football in particolare.