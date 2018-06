Venerdì 29 giugno al Real Teatro Santa Cecilia

Le esibizioni di musica jazz dei giovani talenti organizzate dalla Fondazione The Brass Group si concludono con un appuntamento speciale dedicato ai concerti di fine anno degli allievi che frequentano la Scuola Popolare di Musica la cui direzione è curata dal Maestro Vito Giordano.

Sul palco un’artista d’eccezione, una docente che la musica c’è l’ha nel sangue e l’ha sempre respirata facendone un leit-motiv della propria vita. Lei è Lucy Garsia, figlia d’arte, che farà esibire i suoi allievi con la propria classe di canto. Un doppio spettacolo venerdì 29 giugno alle ore 19.30 e 21.15 al Real Teatro Santa Cecilia. In programma una importante kermesse musicale, oltre agli studenti di canto di Lucy Garsia, si esibiranno infatti le classi di musica d’insieme di Lavinia Garlisi, le classi di sax di Claudio Giambruno, la classe di dizione di Marco Girgenti, la classe di chitarra di Mimmo La Mantia e di Pianoforte di Bebi Garsia e Giovanni Conte.

I giovani artisti accompagneranno il pubblico presente in un viaggio virtuale che inizia dal blues e dai classici jazz standard per giungere fino ai giorni nostri con brani tratti dal panorama della musica italiana e dai più grandi film musicali. Un repertorio variopinto quello proposto, a tratti malinconico, romantico, allegro, frizzante, arricchito anche dall’esibizione di una prima assoluta.

Sull’iniziativa interviene proprio Lucy Garsia: “E’ con grande entustiamo e gioia interiore che si conclude un percorso didattico importante per la Scuola Popolare di Musica e per gli allievi tutti. Ci siamo impegnati costantemente, oramai da decenni, per portare avanti un credo comune. Avvicinare i ragazzi al mondo della musica ed allo studio del jazz. Speriamo con ciò di aver contribuito alla formazione culturale dei nostri giovani e di vederli in futuro calcare altri palchi. Questo significa per noi aver avviato un percorso creativo virtuoso per la nostra terra”.

Un’occasione particolare, quella in programma al Real Teatro Santa Cecilia per la chiusura dei corsi della Scuola della Fondazione The Brass Group, il cui intento è quello di dare ai giovani il giusto spazio affinché possano avvicinarsi sempre più al mondo della musica. E’ questo lo scopo principe del Brass, creare dei momenti musicali di produzione quale start-up rivolto ai giovani studenti accompagnati, in questo percorso artistico, dai loro professori di nota fama come Vito Giordano, Lucy Garsia, Carmen Avellone, Giuseppe Costa, Diego Spitaleri, Giuseppe Preiti, Giovanni Conte, Mimmo La Mantia, Bepi Garsia, Claudio Giambruno, Fabio Lannino.