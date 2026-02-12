Scuole chiuse oggi a Palermo e in alcuni centri della provincia. A spaventare i sindaci è stato l’allerta maltempo anche se il colore dell’avviso non è rosso e neanche arancione, ovvero i livelli più preoccupanti. A spaventare i sindaci che hanno deciso la misura prudenziale sono le raffiche di vento previste per tutta la giornata e che possono arrivare anche a 95/100 chilometri orari in alcune zone della Sicilia orientale.

Scuole chiuse a Palermo e in alcuni centri della provincia

Così, con una ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, Palermo oggi tiene le scuole di ogni ordine e grado chiuse. Il provvedimenti riguarda anche ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri.

A seguire l’esempio del capoluogo sono anche i paesi di Capaci sul fronte della provincia in direzione Trapani e Villabate, alle porte di Palermo dal loto opposto, in direzione Catania-Messina.

Il resto della Sicilia

Singolare decisione assunta, invece, a Partinico dove il sindaco emana un avviso nel quale si invitano i cittadini ad evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici, transitare distanti dai cartelloni pubblicitari, evitare di guidare monopattini, biciclette e motociclette proprio a causa delle forti raffiche di vento ma si precisa che le scuole saranno comunque aperte.

Fuori dalla provincia di Palermo la scelta di chiudere le scuole è stata assunta anche dal sindaco di Trapani, unico capoluogo oltre Palermo mentre a Licata in provincia di Agrigento chiusi cimiteri, ville e parchi pubblici. Avviso e invito alla prudenza ad Agrigento ma senza chiusure.

L’allerta sale di grado (da gialla diventa arancione) a Messina, e lungo tutto il settore tirrenico dove sono previsti, non solo vento, ma anche temporali accompagnati da raffiche che possono arrivare fino a tempesta.

Nonostante si tratti del territorio più esposto a Messina le scuole restano aperte. Chiudono, invece, per tutta la giornata di oggi le ville comunali e i cimiteri con provvedimento che vale fino alla mezzanotte.