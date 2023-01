Tanti plessi in difficoltà. Tamajo: "Lavoriamo senza sosta"

Il freddo rimane protagonista nelle scuole di Palermo. L’Amministrazione Comunale è impegnata nella risoluzione dei numerosi inconvenienti tecnici che continuano ad affliggere diversi plessi del capoluogo siciliano. Caldaie guaste, impianti da sostituire e mancanza di manutenzione da anni costituiscono problemi difficili da estirpare. Criticità che, nella giornata di ieri, hanno toccato l’apice nell’istituto intitolato ad Emanuela Loi, in via Dogali. Struttura nella quale si è registrato un caso di ipotermia di un’alunna di V elementare. Un guasto all’impianto di riscaldamento adesso risolto, come comunicato dall’assessore all’Edilizia Scolastica Aristide Tamajo.

L’assessore Tamajo: “Scuola Emanuela Loi tornata alla normalità”

E’ proprio l’esponente di Giunta a fare il punto della situazione nel plesso della V Circoscrizione. “Nella scuola primaria Emanuela Loi la situazione è stata riportata alla normalità – dichiara Tamajo -. I tecnici dell’AMG Energia e gli operai della ditta privata affidataria hanno terminato i lavori. Questo ha permesso di risolvere il problema riguardante le fognature. Nonchè di mettere in funzione l’impianto di riscaldamento. Lunedì mattina torneranno in via Dogali per verificare che tutto funzioni regolarmente”.

Tanti gli istituti in difficoltà

L’emergenza però riguarda numerosi istituti del capoluogo siciliano. La sopracitata mancanza di manutenzione, unità all’arretratezza di alcuni impianti, sta causando diversi disagi. Alcuni già risolti, altri, sostiene Tamajo, in corso di definizione. “Stiamo lavorando senza sosta per affrontare le problematiche di ciascun istituto. Nei plessi Alcide De Gasperi, Don Milani-Sferracavallo e Nuovo Pagliarelli abbiamo già risolto e gli impianti sono in funzione da diversi giorni. Martedì 31 gennaio al plesso Collodi verrà consegnato un bruciatore necessario per rimettere in funzione il riscaldamento”.

Situazione difficile invece al plesso Alongi della Dda Salgari. Plesso nel quale i tecnici hanno portato dei condizionatori per riscaldare in modo provvisorio gli ambienti. Intervento emergenziale atto a tamponare un problema di lungo corso: il malfunzionamento della caldaia. La struttura andrebbe sostituita. Ad ottobre 2022, AMG aveva perfino preparato un preventivo di spesa complessivo. Un intervento però abbastanza oneroso che resta in attesa dei fondi necessari.

Le risorse destinate alle scuole nel bilancio consolidato

Risorse che potrebbero arrivare dai capitoli di spesa destinati dal Comune di Palermo dopo l’approvazione del bilancio di previsione 22-24. Sette milioni di euro trovati nelle pieghe dell’avanzo di gestione e suddivisi fra i vari plessi del capoluogo siciliano. Al momento però bisognerà agire in emergenza, come nel caso dell’istituto comprensivo Scinà Costa di via Giuseppe Li Bassi. “Stiamo tamponando la situazione con condizionatori portatili. Ciò in attesa che l’AMG verifichi la tenuta dell’impianto elettrico. L’Amministrazione, inoltre, ha già autorizzato alcuni interventi su un collettore al plesso Baviera (I.C. Principessa Elena di Napoli) e ha installato un serbatoio di cortesia nel plesso Ilaria Alpi (I.C. Padre Pino Puglisi). Questo in attesa che la scuola acquisti il gasolio con i fondi messi a disposizione”.

“Per quanto riguarda la Direzione didattica De Amicis – prosegue Tamajo -, AMG si sta occupando della riparazione della pompa di calore elettrica del plesso Nazario Sauro; nel plesso principale di via Rosso di San Secondo, invece, l’emergenza sarà risolta con la sostituzione di una nuova caldaia. I nostri tecnici stanno già lavorando”.