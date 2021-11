La premiazione si è svolta il 13 novembre durante "Umanit’Aria"

Tre studentesse palermitane sono tra le vincitrici della III edizione di “Scuole Senza Frontiere“, il progetto di web journalism di Medici Senza Frontiere nato per avvicinare i ragazzi ai grandi temi umanitari e al valore della testimonianza.

Le vincitrici

Due vincitrici, entrambe di nome Giorgia, frequentano la 3D dell’IC Sferracavallo-Onorato e sono state premiate per un articolo scritto a quattro mani sulla difficoltà di accesso alle cure per l’Hiv in Malawi e sul lavoro dei team di Msf sul campo.

L’altra vincitrice, Irene, alunna della 2E dell’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, è stata premiata per un approfondimento sul tema della maternità e della salute delle donne nel nord della Nigeria.

La premiazione si è svolta sabato 13 novembre durante “Umanit’Aria”, la due giorni di incontri e dibattiti sui principali temi umanitari organizzata per i 50 anni di Msf. Oltre alla pubblicazione dei loro lavori sul sito di Scuole Senza Frontiere, le studentesse hanno vinto tre tablet rigenerati, omaggio di riCompro.

Al via la IV edizione di Scuole Senza Frontiere

“5 lezioni dal passato, 5 azioni per il presente, 5 idee per il futuro”, questo il fil rouge della IV edizione di Scuole Senza Frontiere, il progetto nato per avvicinare i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado ai grandi temi umanitari e al valore della testimonianza. Un’edizione particolare, che avrà al centro il cinquantesimo anniversario di azione medico-umanitaria dell’organizzazione.

Le attività vedranno coinvolti studenti e docenti delle scuole superiori di I e II grado di tutta Italia. Sul sito www.scuolesenzafrontiere.it sarà disponibile un kit didattico che, partendo dalla storia di Msf, offrirà agli studenti lo spunto per interrogarsi sulle tematiche più attuali, intrecciando i nuclei tematici relativi all’apprendimento dell’educazione civica e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda2030.

Magni “Chiederemo ai ragazzi di utilizzare la nostra storia”

“Per i nostri 50 anni, chiederemo ai ragazzi di utilizzare la nostra storia, i fatti, i numeri e principi che caratterizzano l’identità di MSF, non solo per ricordarne l’impegno in un anniversario così importante per noi, ma perché quella storia, quei fatti, quei numeri e quei principi possano diventare strumento conoscitivo utile alle nuove generazioni, motore generativo di conoscenza e stimolo per l’emergere di nuove domande”, spiega Chiara Magni, responsabile del public engagement di Msf.

Da questo confronto, gli studenti potranno dare vita ad un elaborato di qualsiasi tipo (articolo, saggio, video, presentazione in PowerPoint, podcast), che potrà poi essere caricato sul sito www.scuolesenzafrontiere.it e iscritto al concorso finale.

Foto di Intissare Aamri/MSF