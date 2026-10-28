La mappa della protesta: l’elenco integrale degli istituti occupati a Palermo

Nelle ultime ore la mobilitazione nel palermitano ha registrato una brusca accelerata, portando a ben 17 le occupazioni attive. Agli istituti che avevano già avviato la protesta nei giorni scorsi, si sono aggiunti numerosi altri plessi.

Ecco la situazione complessiva e l’elenco di tutte le scuole coinvolte nella mobilitazione:

I nuovi istituti occupati o che hanno intensificato la protesta oggi:

Basile di Monreale

Marco Polo (occupato ufficialmente da ieri dopo le tensioni)

(occupato ufficialmente da ieri dopo le tensioni) Einstein (dove gli studenti occupano il piano terra mentre la presidenza ha sbarrato gli altri piani)

(dove gli studenti occupano il piano terra mentre la presidenza ha sbarrato gli altri piani) Finocchiaro Aprile (subentrato stamattina dopo un’assemblea straordinaria)

(subentrato stamattina dopo un’assemblea straordinaria) Catalano

Almeyda

Cassarà

Medi

Regina Margherita (che si aggiunge alla parziale autogestione già attiva nel plesso Guzzetta)

(che si aggiunge alla parziale autogestione già attiva nel plesso Guzzetta) Benedetto Croce (passato all’occupazione formale dopo lo stato di agitazione dei giorni scorsi)

Gli istituti già occupati fino a ieri:

I.I.S.S. Pio La Torre (in trincea per denunciare le pessime condizioni infrastrutturali)

(in trincea per denunciare le pessime condizioni infrastrutturali) Liceo Scientifico Galilei (mobilitato in blocco sia nella sede centrale che nella succursale)

(mobilitato in blocco sia nella sede centrale che nella succursale) Istituto Mario Rutelli (occupato da ieri mattina nonostante alcune spaccature interne)

(occupato da ieri mattina nonostante alcune spaccature interne) Einaudi-Pareto (entrato subito nella scia delle proteste a oltranza)

(entrato subito nella scia delle proteste a oltranza) Liceo Classico Umberto I (tra le primissime scuole a muoversi, attiva già dalla scorsa settimana)

A questi si aggiungono altri istituti storici della provincia che completano il quadro dei 17 plessi in rivolta, mentre restano caldi i focolai di agitazione permanente in altre scuole, come al Liceo Meli.

Sale la tensione anche a Catania: prime occupazioni e sciopero in vista

Il vento della protesta soffia forte anche sulla costa orientale dell’isola, dove il fronte studentesco sta registrando una decisa accelerazione. A Catania si registrano le prime due importanti azioni di rottura: all’Istituto Karol Wojtyla la protesta ha assunto una forma totale con uno sciopero bianco e un’assenza collettiva che ha letteralmente svuotato tutti e cinque i plessi dell’istituto. Sul tavolo ci sono la denuncia per lo stato fatiscente delle strutture e la carenza cronica dei laboratori didattici.

L’agitazione all’ombra dell’Etna è però solo l’antipasto di una mobilitazione ben più vasta: le adesioni tra i collettivi studenteschi stanno crescendo a ritmo vertiginoso in vista dello sciopero generale del 30 ottobre. I fari sono puntati contro il carovita, la precarietà dilagante e la contestata economia di guerra.

Le ragioni della rivolta: sovraffollamento, aule alternative e fondi tagliati

A spingere i giovani siciliani a barricarsi dentro le classi non è solo una generica contestazione, ma disagi strutturali ben precisi. Al Finocchiaro Aprile di Palermo, ad esempio, si denuncia un grave problema di sovraffollamento legato alla mancanza di spazi e all’assenza di una seconda succursale. Una situazione limite che costringe intere classi del plesso Paternò a fare lezione in “aule alternative” ricavate all’interno della palestra, della biblioteca o persino nell’ex presidenza. Al Croce si protestava già per i bagni inagibili e i crolli avvenuti nei mesi scorsi.

“Vogliamo un’istruzione inclusiva e sicura, non uno spazio in cui gli studenti vengono messi a tacere” spiegano i rappresentanti del Marco Polo. Sotto accusa ci sono le scelte politiche centrali, colpevoli secondo i manifestanti di aver dirottato altrove i fondi della scuola pubblica, ampliando il divario storico tra gli istituti del Nord e quelli siciliani.