Anteprima a Ciminna il 21 giugno

Concerto sotto le stelle di Palermo per l’Orchestra Sinfonica Siciliana. È in arrivo il secondo concerto del programma estivo, sabato 22 giugno, e prevede la notissima “Sinfonia n.5 in mi minore op.64” di Čajkovskij e il singolare e raro Concertino per 4 Tromboni e orchestra d’archi del compositore olandese Jan Koetsier. Sul podio, Jacopo Sipari.

Il secondo concerto della stagione estiva dell’Orchestra sinfonica è in programma sabato 22 giugno, alle 21 in piazza Ruggiero Settimo. Sul podio, a guidare l’Orchestra Sinfonica Siciliana, ci sarà Jacopo Sipari. In programma la notissima Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di Čajkovskij; il concerto include un brano singolare e raro, un Concertino per 4 Tromboni e orchestra d’archi del compositore olandese Jan Koetsier (1911/2006), eseguito dalla fila di tromboni dell’orchestra siciliana Giuseppe Bonanno, Francesco Tolentino, Calogero Ottaviano, Andrea Pollaci.

Il concerto sarà proposto, in anteprima a Ciminna il 21 giugno alle ore 21, città gemellata già l’anno scorso per il Gattopardo e fucina di talenti dei fiati della Foss.