La cerimonia il 12 agosto

Il 12 agosto si svolgerà una cerimonia perché la sede della capitaneria di porto di Ustica è stata elevata da delegazione di spiaggia di Ustica a ufficio locale marittimo.

La presenza di una riserva marina alla base della decisione. In via Mezzaluna nella sede della Guardia Costiera sull’isola si volgerà la manifestazione alla presenza del comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto ammiraglio capo Nicola Carlone e del direttore marittimo della Sicilia occidentale-contrammiraglio Raffaele Macauda.

Una tartaruga è stata salvata nel mare di Ustica

Pochissimi giorni fa, una tartaruga è stata salvata nel mare di Ustica. L’esemplare di Caretta Caretta si trovava al largo della zona della Falconiera, nella riserva naturale dell’isola, quando è stata avvistata con la zampa anteriore lacerata da una lenza di nylon. Una seconda tartaruga era stata salvata E’ il secondo salvataggio nel giro di una settimana. Sono intervenuti i militari della guardia costiera e il direttore dell’area marina protetta Davide Bruno. “E’ stata rimossa la lenza che ha ferito l’animale che sarà trasferito all’Istituto Zooprofilattico per le cure necessarie che consentiranno di rimettere in mare la tartaruga”.

Infortunio sul lavoro in mercantile, intervento della capitaneria

Infortunio sul lavoro in un mercantile battente bandiera olandese. Alcune settimane fa sono intervenuti i militari della capitaneria di porto di Palermo in soccorso del marittimo che a causa di un incidente aveva subito lo schiacciamento di una mano. L’imbarcazione si trovava a 15 miglia dalla costa. La motovedetta ha raggiunto il mercantile. Ha preso il membro dell’equipaggio e raggiunto gli ormeggi della Cala dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale.

Diportisti in difficoltà, due salvataggi della guardia costiera

Ad inizio giugno, i militari della guardia costiera di Palermo hanno soccorso di diportisti a bordo di due imbarcazioni. Nel primo natante c’erano a bordo quattro adulti e tre bambini rimasti in balia delle onde per un guasto nella zona di Punta Priola all’Addaura.

La motovedetta ha raggiunto gli occupati del mezzo e dopo aver trasbordato donne e bambini hanno portato l’imbarcazione al porticciolo dell’Arenella. Altro soccorso ad un altro gommone rimasto con il motore in avaria a Capo Gallo. Anche in questo caso i militari hanno portato in salvo i diportisti nel porticciolo di Mondello.

Con l’inizio della stagione balneare la capitaneria di porto raccomanda a tutti i diportisti di controllare attentamente lo stato di efficienza del mezzo nautico, di imbarcare la giusta quantità di carburante per l’uscita programmata, nonché verificare la completa disponibilità a bordo delle dotazioni e attrezzature previste dalla vigente regolamentazione in materia di navigazione da diporto.