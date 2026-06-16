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Sabato 27 giugno 2026 dalle 19:00 alle 05:00, torna per la sua terza edizione il Segesta Music Experience, il festival multidisciplinare che unisce musica elettronica, arte e valorizzazione del patrimonio culturale all’interno del Parco Archeologico di Segesta.

Dalle ore 19:00 il pubblico potrà partecipare al talk culturale e alla presentazione del libro di Augusto Penna, owner e cofounder del festival Naturalis. Avrà così inizio il Festival che si protrarrà fine le prime luci del mattino.

Protagonisti della serata saranno la regina della techno berlinese Ellen Allien, Anthony Rother che presenterà una esclusiva performance in modalità hybrid, lo sloveno selector Mayell, Caruan, DJ Freshh, Nunzio Borino e Federico Alesi, che si alterneranno ai piedi del Tempio Dorico di Segesta.

Più che un semplice festival musicale, Segesta Music Experience nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai luoghi della cultura attraverso il linguaggio universale della musica, trasformando un sito archeologico di oltre 2500 anni in uno spazio di incontro, scoperta e condivisione.

Tra le esperienze proposte, le degustazioni all’interno del Tempio Dorico realizzate in collaborazione con Tenute Orestiadi, le aree chill dedicate al relax e le partnership con eccellenze siciliane come Favignana Gin e Polara.

Un viaggio unico tra storia, arte, cultura, territorio e musica elettronica prodotto da Mare Music Festival, Creature Palermo, FTA e Botanico Bar, con il Patrocinio del Comune di Calatafimi e Segesta.

Luogo: Parco Archeologico di Segesta, Parco Archeologico di Segesta, CALATAFIMI, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Party

Ora: 19:00

Artista: Ellen Allien, Anthony Rother, Mayell, Caruan, Dj Freshh, Nunzio Borino, Federico Alesi

Prezzo: 35.00

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