Sono stati aperti questa mattina alle 7 i seggi per l’elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Otto di questi dovranno essere scelti nella quinta circoscrizione ovvero le isole, dunque in Sicilia e Sardegna il cui voto si conterà unificato

Si vota anche in Piemonte per l’elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali sparsi in tutto il Paese tranne che in Sicilia dove le amministrative si sono tenute in anticipo per decisione del governo regionale che ha applicatola norma autonomista che consente alla Sicilia di scegliere in autonomia la data. Il governo Musumeci ha deciso di far votare il 28 aprile per mettere opportuna distanza fra le amministrative e le elezioni di secondo livello, le prima che si terranno dopo la riforma, dei consigli delle ex province oggi Liberi Consorzi e Città Metropolitane che si terranno a giugno.

Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina poco dopo le 9:00 a Palermo per le elezioni europee. Il Capo dello Stato si è recato, come di consueto, nel seggio 535 dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII – Piazzi” nel quartiere Libertà, nei pressi della sua abitazione palermitana.

Nel complesso sono 50.952.719 gli elettori per le europee chiamati alle urne in tutto il Paese. I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il “silenzio elettorale”.