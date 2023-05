Luigi Sbarra concluderà i lavori

Una targa e un murales, realizzato dall’artista Nanno Gandolfo, per inaugurare la sala convegni della Filca Cisl in ricordo di Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione uccido dalla mafia il 6 gennaio del 1980.

É l’iniziativa promossa e organizzata dalla Filca Cisl Sicilia per ricordare la figura di Mattarella, in programma mercoledì 31 maggio, alle 14.30, nella sede del sindacato edile, a Palermo, in via Cerda 19.

Chi partecipa

All’iniziativa, sposata anche dal pontefice Francesco che ha voluto inviare al segretario regionale Paolo D’Anca una lettera per manifestare il suo plauso per la scelta di intitolare una sala ad uomo come Mattarella, parteciperanno alcune figure istituzionali che con l’ex presidente della Regione hanno condiviso parte del percorso politico.

Tra questi, Sergio D’Antoni, segretario regionale della Cisl in quegli anni, Rino La Placa, già deputato regionale e segretario particolare dell’ex presidente della Regione, Leoluca Orlando già sindaco del capoluogo siciliano ed ex consulente giuridico di Piersanti Mattarella.

Interverranno, inoltre, il segretario nazionale della Filca Cisl, Enzo Pelle, il segretario regionale della Cisl, Sebastiano Cappuccio, il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca e l’assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Andrea Messina. Concluderà i lavori il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.