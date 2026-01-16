Noi Moderati, il partito centrista, si struttura ulteriormente nel territorio siciliano dopo la stagione dei congressi e della scelta dei coordinatori cittadini e provinciali oltre alla conferma del livello di dirigenza regionale. Il progetto centrista si rafforza in vista delle amministrative e per organizzare le liste sceglie le sue “guide” nel territorio.

Sono stati nominati sei coordinatori del partito in provincia di Palermo e in particolate a Carini, Cefalù, Misilmeri, Monreale, Partinico. Termini Imerese.

Massimo Dell’Utri snocciola i nomi dei nominati

“Noi Moderati si rafforza e si struttura ancora di più nel territorio in vista delle elezioni amministrative e per dare un riferimento locale al consenso che il nostro programma riscontra progressivamente e che è il risultato dell’azione politico-parlamentare sviluppata a livello nazionale da Maurizio Lupi, Saverio Romano e dai gruppi al Senato e alla Camera dei Deputati e, a livello regionale all’Ars dall’onorevole Marianna Caronia e dalla classe dirigente del partito a livello locale” dice il coordinatore regionale di Noi Moderati in Sicilia, Massimo Dell’Utri.

Chi sono i sei nominati

“E’ per questo che, unitamente al coordinatore provinciale di Palermo Michele Nasca, abbiamo provveduto alla nomina dei coordinatori di Noi Moderati nei Comuni di Carini nella persona di Marcello Lentini, di Cefalù con la nomina di Emanuele Coco, a Monreale con Daniela Ludovico, a Partinico con Bernardo Rizzo, a Termini Imerese con Serena Urso e a Misilmeri con la nomina a coordinatore di Gianluca Pavone” conclude Dell’Utri