Il Parco archeologico di Selinunte apre le porte gratuitamente dalle 9 alle 22.30 per la prima domenica del mese. Una giornata speciale per scoprire il sito in una veste nuova: installazioni multimediali, itinerari interattivi, visite guidate e una spettacolare videoproiezione sul Tempio E inaugurano una nuova stagione di valorizzazione culturale.

Il cuore dell’iniziativa è “Polemos | Sulla natura“, un’installazione di videoproiezione in 4K che anima il Tempio E con un racconto visivo potente e immersivo. Realizzata da ETT – Industria digitale e creativa del Gruppo Dedagroup – per Vodafone Business Fastweb, con il supporto scientifico dell’archeologo Clemente Marconi, l’installazione trasforma l’architettura classica in uno schermo multimediale che fonde memoria, emozione e tecnologia. Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso i fondi PO FESR Sicilia 2014-2020.

L’inaugurazione è fissata per le 20.30, ma l’intera giornata sarà scandita da iniziative pensate per offrire un’esperienza ricca e variegata. Polemos non è solo uno spettacolo visivo: è un’introduzione a un racconto più ampio che accompagnerà tutto il cartellone di Selinunte Estate, la stagione culturale del Parco, al via l’11 luglio con un concerto del trio Timing Bird, a cura di Curva Minore.

Un Parco da esplorare in modo nuovo

Per i visitatori sarà disponibile anche una nuova app mobile ufficiale, pensata per trasformare la visita in un’esperienza personalizzata e interattiva. La mappa digitale permette di scegliere percorsi tematici, esplorare le aree principali del Parco – ma anche quelle fuori dal perimetro archeologico – come le Cave di Cusa, il Museo del Satiro e il Museo Civico di Castelvetrano.

La sezione letteraria della app arricchisce il percorso con contenuti originali scritti per Selinunte da giovani autori italiani: racconti evocativi, poesie performative, e persino un viaggio immaginario firmato Borges tra le rovine antiche. Tra le novità più suggestive, una “finestra olografica” sul Tempio G: una ricostruzione 3D che si sovrappone virtualmente alle rovine, restituendo l’imponenza originaria del tempio.

La giornata sarà anche occasione per visitare la mostra “Pericolo Estinzione” di Stefano Bombardieri: quindici sculture monumentali disseminate tra i templi della Collina Orientale, animali simbolici che raccontano, in silenzio, la fragilità del pianeta e la necessità urgente di tutela ambientale.

Non mancheranno le visite guidate a cura di CoopCulture, alle 10 e alle 11, dedicate alla scoperta dell’Acropoli e dei templi principali. Chi preferisce esplorare in libertà potrà noleggiare una bici, indossare le cuffie e scoprire Selinunte su due ruote, immersi in suoni, voci e racconti.

Tutte le info su coopculture.it.

Luogo: Parco archeologico di Selinunte, Piazzale Bovio Marconi , CASTELVETRANO, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: CoopCulture

Link: https://www.coopculture.it/it/

