Trent’anni fa Palermo era sicuramente un’altra città, ma il rumore che usciva dai garage e dai piccoli club aveva già una sua netta attitudine. Ed è proprio quell’attitudine che troveremo sul palco sabato 27 dicembre al PunkFunk (via Napoli 8/10), con il live show d’eccezione per festeggiare il trentesimo anniversario dei Semprefreski. Ad aprire la serata, saranno i Mostardacida e i Loro, due band palermitane che ne rappresentano la legacy sulle nuove generazioni. E la chiusura non potrà che essere speciale, con l’esclusivo dj set di Donato Zarrilli, direttamente da Roma.

Attivi dal 1995, i Semprefreski sono veri local heroes del punk rock palermitano, una band che ha lasciato un segno profondo nella scena cittadina grazie a un suono diretto e senza fronzoli, dichiaratamente ispirato a Ramones, Queers, Screeching Weasel, Angry Samoans e Circle Jerks. In trent’anni di attività hanno attraversato cambi di formazione mantenendo sempre intatta la classica struttura a cinque elementi. Oggi sul palco ci sono i veterani Ciaccio e Sannino (voce e basso), insieme a Bizio e Stefanino (chitarre) e Pallino (batteria).





Il loro percorso li ha portati a suonare in Italia e in Europa, condividendo palchi e aperture con nomi fondamentali della scena punk internazionale, e costruendo nel tempo una reputazione solida, fatta più di concerti che di proclami. Dopo anni di attività intermittente, la ristampa in vinile di Ci vediamo all’inferno ha segnato un nuovo inizio, riportandoli a una presenza costante dal vivo.

C’è anche una storia che attraversa i continenti: già venticinque anni fa i loro dischi erano arrivati in Giappone, grazie alla label Supermarket Fantasy. All’epoca, però, distanza, costi e limiti concreti rendevano impossibile trasformare quel legame in un tour. Oggi quel filo si è finalmente riannodato: nel marzo 2026 i Semprefreski suoneranno per la prima volta in Giappone, chiudendo simbolicamente un cerchio.





Nella serata del 27 dicembre, sul palco del PunkFunk Sidekick ci sarà anche un incontro tra generazioni. I Mostardacida nascono a Palermo nel 2016 e fanno punk rock senza compromessi inutili. Testi in italiano su amori platonici, amori sbagliati e scelte emotive discutibili, con un’adolescenza mai davvero superata e una costante tendenza a complicarsi la vita da soli. Suonano punk rock a modo loro, mentre lavorano al secondo album, previsto per il 2026.

I Loro nascono nel 2011 in un garage per divertimento, suonando punk rock. Sin da subito la band propone i suoi inediti che trattano tra le altre cose di sbronze, film horror di serie B e paranoie adolescenziali. Incidono il primo album nel 2015 e la loro uscita più recente è l’EP del 2022, “Garbage”, composto perlopiù da canzoni di un minuto e mezzo.

A chiudere la notte, da Roma, sarà il dj set esclusivo di Donato Zarrilli, mente della leggendaria “Dance with the Devil”: una selezione che attraversa Northern Soul, Ska ed Early Reggae, perfetta per trasformare il PunkFunk in una pista carica di storia e vibrazioni senza tempo. L’appuntamento è alle 22.30, con ingresso gratuito. Ci vediamo all’inferno… ma solo dopo essere passati dal PunkFunk sabato 27 dicembre!

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.