il 13 dicembre la presentazione del suo libro "libera"

Lunedì 13 dicembre alle 18.30 al MEC di Palermo, Corso Vittorio Emanuele 452, in collaborazione con “Spazio Cultura Libreria Macaione”, incontro con l’imprenditrice e Senatrice di Forza Italia, Virginia Tiraboschi che, insieme alla giornalista e conduttrice Cinzia Gizzi, presenterà il suo libro d’esordio ‘Libera’, edito da Rubettino Editore.

Chi è Virginia Tiraboschi

Virginia Tiraboschi nasce a Ivrea nel 1965 dal matrimonio di un bergamasco di montagna e di una ravellese.

Ha alle spalle un’intensa carriera professionale: dopo laurea in Economia ha lavorato vent’anni nella Pubblica Amministrazione, ricoprendo incarichi con crescenti responsabilità; nel 2014 è diventata manager nel settore alberghiero e dal 2018 è imprenditore e senatore della Repubblica.

Un’autobiografia toccante

Un’autobiografia molto intima che l’autrice piemontese inizia a scrivere durante il primo lockdown e che ripercorre, con dovizia di particolari, la sua vita personale e professionale; dalla solitudine patita durante l’infanzia al senso di esclusione dell’adolescenza, dalla giovanile attrazione per la poligamia al primo lavoro; dal breve esilio volontario a Malindi al matrimonio fallito; dall’ingresso al Senato al desiderio di restituzione per quanto la vita le ha dato.

Un viaggio intimo alla ricerca della libertà

Un viaggio intimo che conferma che la più importante delle rivoluzioni è quella che inizia dentro di sé. “Per una donna essere libera non significa soltanto battersi spesso contro un sistema di regole e consuetudini sociali radicate; – afferma l’autrice – Talvolta, come nel mio caso, è necessario anche riconoscere e andare oltre i propri vincoli emotivi e affettivi. Con ostinazione e determinazione. Perché, come ha scritto Simone de Beauvoir, Una donna libera è il contrario di una donna leggera”.

Modalità di accesso

L’ingresso libero sarà consentito ai possessori del green pass e sarà regolato secondo le normative anti-Covid vigenti fino a esaurimento posti.

Per info 091-9891901 |info@mecmuseum.it