A grande richiesta Antonio Pandolfo torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo. Reduce dal sold out della scorsa settimana, l’attore originario di Alcamo venerdì 29 agosto alle ore 21 riproporrà nel teatro diretto da Vito Meccio il fortunato “Senza offesa”, spettacolo che la scorsa stagione ha riscosso un ampio consenso di pubblico. Con l’ironia flemmatica che lo contraddistingue Pandolfo in questo spettacolo analizza la crescente pressione a cui tutti siamo sottoposti: ansie, paure ed incertezze alle quali cerchiamo di reagire. E anche se cambiano i tempi e i punti di vista, rimane invariata quella spasmodica ricerca della felicità che spesso passa attraverso stereotipi sociali che si fondano su un benessere fittizio, apparente e talvolta irreale.

«Questo spettacolo vuole essere un invito ad alleggerire – dice Antonio Pandolfo – in tempi in cui abbiamo raggiunto livelli di esaurimento e intolleranza mai visti. Viviamo quotidianamente dando troppo valore a cose effimere come bellezza, soldi e possesso di oggetti, mentre abbiamo perso di vista gli altri e, soprattutto, la visione d’insieme. Ecco, “Senza offesa” è uno spettacolo che promuove l’inclusione». Non sempre però per sistemare le cose basta una reazione autentica e concreta definita dal buon senso… e come si fa a ridere di questo? Pandolfo non ha dubbi: «Mandando tutti a quel paese, ma senza offesa!».

Antonio Pandolfo

Biglietti: € 20, ridotto € 18. Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/34969

Teatro Agricantus, biglietteria via XX Settembre, 80, tel. 091309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX settembre , 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Antonio Pandolfo

Info:

L’attore originario di Alcamo, amatissimo per l’ironia flemmatica che lo contraddistingue, torna in scena a grande richiesta venerdì 29 agosto nel teatro diretto da Vito Meccio

Link: https://www.gncpress.it/al-teatro-agricantus-replica-senza-offesa-di-antonio-pandolfo/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.