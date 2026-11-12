Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato due cugini palermitani Salvatore Salamone, 50 anni, e Giuseppe Salamone di 35 anni, accusati in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati un revolver, una decina di proiettili e mezzo chilo di droga.

L’indagine è scattata durante controlli alla Cala, qui i poliziotti hanno notato i due uomini confabulare in un vicolo. Poco dopo, il cinquantenne, ai domiciliari, si è affacciato dalla finestra e ha lanciato una chiave in strada al cugino, questi l’ha raccolta, si è diretto verso un magazzino nella vicina via Tavola Tonda andando a prendere qualcosa. I falchi della squadra mobile e lo hanno bloccato trovando addosso gli hanno trovato la chiave appena ricevuta, 13 dosi di cocaina e 10 dosi di hashish.

Nel magazzino sono stati trovati altri 5 panetti di hashish e una pistola tipo revolver con matricola parzialmente abrasa, e 70 cartucce calibro 6. Salvatore si trova ai domiciliari mentre Giuseppe Salamone è stato portato nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli. Salvatore Salamone era stato condannato a 7 anni per il giro di spaccio a Villa Zito. Tra i clienti lo chef Mario Di Ferro che avrebbe rifornito la droga all’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.