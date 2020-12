I baschi verdi trovano 14 mila dpi senza marchio

I finanzieri hanno sequestrato 14 mila mascherine ad un commerciante cinese a Palermo. I controlli sono scattati In un negozio in via Lincoln a Palermo, gestito da Z.L., trentacinquenne dove sono stati trovati diverse mascherine in un sacchetto di plastica accanto al registratore di cassa oltre ad altri scatoloni con dispositivi di protezione senza certificazione sanitaria e del marchio di fabbrica.

All’atto del controllo presso l’attività commerciale i “Baschi Verdi”, dopo aver constatato l’effettiva vendita dei citati dispositivi medicali, provvedevano a sequestrare oltre 14.000 mascherine e a denunciare alla locale Procura della Repubblica il titolare per frode in commercio e ricettazione.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle nor