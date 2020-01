Sequestrate 400 mila bottiglie d’acqua minerale a Brancaccio perché da 20 giorni esposte al sole.

I carabinieri del Nas hanno trovato la merce stoccata all’aperto in via Giafar, nei pressi dello scalo ferroviario,nel magazzino di una ditta che si occupa di trasporto e deposito per conto terzi. La legale rappresentante del deposito di 60 anni è stata denunciata perdetenzione alimenti in cattivo stato di conservazione.

Si tratta di bottiglie destinate alla grande distribuzione che, per un ritardo nella consegna, erano esposte alle intemperie. L’intervento del Nas è scattato dopo le indagini dei carabinieri della stazione di Brancaccio.

“L’esposizione ai raggi solari delle bottiglie in Pet aumenta la carica batterica dell’acqua. Questo può causare problemi alla salute”, spiega il comandante del Nas di Palermo Giovanni Trifirò.

Il sequestro adesso dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria.