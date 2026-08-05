La capitaneria di Porto di Palermo ha sequestrato le piscine dell’hotel e dello stabilimento balneare “La Torre a Mondello”. Nel corso dei controlli si stanno verificando presunte “irregolarità ambientali e demaniali” nella struttura. Si tratta di un sequestro preventivo e il provvedimento è stato inviato alla procura. Le strutture restano regolarmente aperte garantendo tutti gli altri servizi agli ospiti.

Nel caso dello stabilimento è consentito l’accesso al mare. I militari della Capitaneria di porto hanno inserito “La Torre” nell’operazione “Mare e laghi sicuri” che si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale. Da giugno ad oggi sono più di mille i controlli eseguiti nella Sicilia occidentale: 125 illeciti amministrativi contestati per un ammontare totale che supera i 70.000 euro.

“Le autorità portuali hanno ritenuto alcune irregolarità sulla procedure di riempimento e svuotamento delle piscine, del resto autorizzate con autorizzazione 213/2026 del 6 maggio 2026 – dicono dalla struttura – Tale non conformità di procedura ha provocato il sequestro preventivo delle piscine stesse fino a quando non venga chiarita la loro e la nostra posizione. Nessun problema di igiene e di salute è stato provocato”.