Non si arresta l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale ed ai fenomeni di criminalità diffusa nel capoluogo da parte della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi, nell’ambito del Piano di Controllo Integrato del Territorio ha coordinato diversi servizi nel quartiere Brancaccio.

Il dispositivo di controllo coordinato dalla Questura e dispiegato lungo corso dei Mille e via Messina Marine, è stato effettuato dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, della Divisione Anticrimine, del Reparto Mobile e da personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale.

In corso dei Mille, un ambulante di prodotti ittici è stato sanzionato per la mancata etichettatura e tracciabilità del prodotto. Si è pertanto proceduto al sequestro di circa 25 chili di pesce, ritenuto non idoneo al consumo umano da parte dei veterinari dell’ASP e dei banchi di attrezzatura per la vendita sulla pubblica via.

In via Messina Marine, il titolare di una pescheria è stato sanzionato per la mancata etichettatura e tracciabilità di alcune vaschette di preparato per condimenti esposti in vendita. I prodotti, circa 70 chili, dichiarati non idonei al consumo umano, sono stati sequestrati per essere distrutti.

In un altro esercizio commerciale della stessa via, oltre alla mancata tracciabilità ed etichettatura di circa 150 chili di prodotto ittico, dichiarato non idoneo al consumo umano e quindi sequestrato, si è proceduto anche al sequestro preventivo del laboratorio dell’esercizio, per l’evidente cattivo stato di conservazione dei cibi e per le carenze igienico sanitarie dei locali. Per questo il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Nel complesso dei servizi sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti ittici ed elevate sanzioni per 4.500,00 euro.