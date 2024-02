I sequestri a Porticello

I finanzieri del comando provinciale Palermo, hanno sequestrato 400 chili di pesce non tracciato. Tra i prodotti sequestrati, anche dieci esemplari di pesce spada pescato sotto misura.

I militari di Bagheria nella zona di Porticello nel comune di Santa Flavia hanno fermato un un veicolo di proprietà di una ditta operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti ittici che trasportava diversi esemplari di pesce castagna, merluzzo e pesce spada non scortati dai modelli di accompagnamento con cui viene garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento, dalla cattura alla successiva commercializzazione.

Nel corso del controllo è stato accertato come dieci esemplari di pesce spada, per un peso complessivo di 75 chili fossero di misura inferiore rispetto a quella minima per cui è consentita la pesca e il commercio. Infatti, gli esemplari detenuti a bordo avevano una lunghezza compresa tra i 60 e i 70 cm, quando la taglia minima consentita è di 140 centimetri compreso il rostro.

Il pesce è stato sequestrato e elevata una multa di 6.800 euro. Il pesce è stato devoluto in beneficienza al “Banco Alimentare Sicilia Occidentale”. In un secondo controllo sempre a bordo di un furgone sono state sequestrate 250 chili di novellame di sarda. E’ scattato il sequestro e la multa di 25 mila euro. Il mezzo non aveva impianto di refrigerazione. Il pescato è stato distrutto perché dichiarato non idoneo al consumo umano,