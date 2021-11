Indagini del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato tre Compro Oro perché risultati abusivi. Gli esercizi commerciali non erano più iscritti nel registro previsto per esercitare l’attività.

I tre negozi in centro nel capoluogo siciliano, due in via Isidoro Carini e uno in via Simone Corleo, sarebbero stati cancellati dal registro degli operatori Compro Oro tenuto presso l’organismo degli agenti e mediatori, operavano in forma totalmente abusiva.

Nel corso dei controlli sono stati trovati un chilo e 300 grammi di tra collane in oro, orecchini, bracciali, monili vari, nonché argenteria da destinare alla vendita o alla fusione e alla successiva monetizzazione. I militari hanno sequestrato i negozi e i preziosi e denunciato i titolari.