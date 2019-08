Intervento dei militari della compagnia di Carini

I carabinieri hanno sequestrato a Cinisi (Pa) in via Fava un parcheggio non distante dalla spiaggia di Magaggiari

Secondo quanto accertato dai militari della compagnia di Carini i titolari dell’attività non avevano tutte le autorizzazioni comunali necessarie per iniziare l’attività. Questa mattina sono scattati i sigilli all’area.

“Il comando dei vigili urbani – afferma il sindaco Giangiacomo Palazzolo – ha ricevuto la notizia del sequestro dell’area. Ancora non conosciamo i particolari del provvedimento e i motivi che hanno portato ai sigilli. Quell’area già in passato era stata destinata a parcheggio che poi era stata chiusa”.