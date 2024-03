Evento il 16 marzo

Proseguono gli appuntamenti con la musica dal vivo da Parentesi letteraria, lo spazio culturale di Kalós in via Wagner 9 a Palermo, concepito come un caffè letterario pensato per sfogliare libri di ogni genere. Sabato 16 marzo dalle 21, in occasione della vigilia di San Patrizio, serata a tema con i Donn’en’bass, trio musicale formato da Alessandra Arno (voce e chitarra), Veronica Cimino (voce e violino) e Luca de Lorenzo (voce e basso elettrico). Previsti birra, cocktail speciali e dolci. Dress code, verde, a tema San Patrizio.

Il gruppo Trinacria bedda, a Monreale

Domenica 17 marzo alle 17.30 il cineteatro Imperia ospita il gruppo folk Trinacria bedda, un gruppo di ballerini, cantanti e strumentisti rigorosamente in abiti tradizionali che attrae il suo pubblico proponendo un ricco repertorio siciliano tra canti e tarantelle. Il collettivo metterà in scena uno spettacolo folk per ripercorrere dieci anni di attività, poesie, canti, balli della tradizione siciliana.

“Zelig open mic in tour” al Sant’Eugenio

Il teatro Sant’Eugenio di Palermo si prepara ad accogliere la seconda edizione di Zelig open mic in tour, un evento che promette di regalare al pubblico serate di grande divertimento. Unica tappa siciliana del tour, l’appuntamento vedrà dodici comici sfidarsi in una competizione all’insegna dell’umorismo e della creatività.

La competizione prevede due semifinali: la prima giovedì 14 marzo, mentre la seconda è in programma per venerdì 22 marzo. Entrambe le serate avranno inizio alle ore 21 e vedranno i dodici comici in gara cercare di conquistare il favore del pubblico e dei giudici. La serata conclusiva si svolgerà il 12 aprile, con il premio speciale di poter esibirsi sul palco dello storico teatro Zelig di viale Monza a Milano.

Queen celebration in concert al Golden

Il teatro Golden di Palermo si prepara a ospitare un evento straordinario: “Queen celebration in concert”, uno spettacolo che promette di trasportare il pubblico nel magico mondo dei Queen e di Freddie Mercury come mai prima d’ora. L’appuntamento è fissato per sabato 16 marzo alle 21. Si tratta di un’esperienza coinvolgente che ha già conquistato oltre mezzo milione di spettatori in sud America. Lo spettacolo propone una celebrazione della storia dei Queen, con momenti tratti dai tour e dagli spettacoli leggendari della band, come il “Queen live at Wembley stadium”.

Per la prima volta in Italia, “Queen celebration in concert” approda a Palermo dopo il successo a Napoli e si prepara ad incantare il pubblico con una performance che fonde rock e sonorità classiche in un mix esplosivo. Sul palco, André Abreu darà vita all’iconico Freddie Mercury regalando al pubblico una performance carica di energia.

“Paesaggi, memorie e astrazioni”, a Castelbuono

Il museo civico di Castelbuono ospita la mostra “Paesaggi, memorie e astrazioni”. La Sicilia di Melo Minnella, curata da Valentina Bruschi, vincitrice del progetto “Strategia fotografia 2022” promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura. Grazie a questo progetto, il museo ha acquisito un significativo corpus di fotografie del celebre fotografo siciliano Melo Minnella.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 7 aprile 2024, presenta trenta fotografie in bianco e nero che celerano l’opera di Minnella, considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione dalla critica. Negli anni 60-70, Minnella ha instaurato profonde relazioni con importanti intellettuali dell’epoca come Leonardo Sciascia e Renato Guttuso, i cui iconici ritratti fotografici fanno parte oggi della collezione permanente del museo civico di Castelbuono.