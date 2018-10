Piange il Trapani che perde 1 – o in casa della Cavese, mentre il Siracusa vince in casa del Rieti un match al cardiopalma. I granata mantengono la vetta della classifica ma con diversi incontri giocati in più rispetto alle concorrenti. Boccata d’ossigeno per il Siracusa che cerca di risalire una classifica, fin qui pessima.

La squadra di Vincenzo Italiano si conferma una squadra dai due volti: bella dentro e brutta fuori. In trasferta, infatti, il rullino di marcia non è da vertice della classifica, anzi è sconfortante. Una modesta Cavese vince un incontro che regala tre punti preziosi nell’economia del campionato.

Per quanto riguarda il Siracusa, dopo diverse settimane da dimenticare, che hanno mandato la squadra del presidente Giovanni Alì negli abissi della classifica, oggi arrivano i 3 punti in rimonta. E’ il Rieti ad andare in vantaggio dopo un minuto di gioco, ma i siciliani non mollano e negli ultimi quindici minuti trovano i due gol della speranza. Decisive due espulsioni per i giocatori del Rieti, entrambe nel finale dell’incontro.

La Sicula Leonzio torna finalmente alla vittoria contro il Potenza (2 – 1): per la squadra di Lentini, arrivano i tre punti che mancavano da fine settembre. Sblocca il match Rossetti e si va al riposo sull’1 – 0. Nella ripresa il neo entrato Franca dopo due minuti dal suo ingresso in campo pareggia la partita.

Quando sembra tutto finito è D’Angelo a regalare la gioia più grande ai suoi tifosi. La Leonzio torna dunque a gioire e aggancia la zona play-off. C’è ancora tanto da lavorare, ma il ritorno al successo è una boccata d’ossigeno forte.