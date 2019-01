La Serie C offrirà in questo fine settimana un bellissimo derby di Sicilia. Siracusa – Catania sarà probabilmente il match più affascinante di questo week-end in categoria. La sosta è arrivata nel momento più sbagliato per entrambe le formazioni che si trovavano in un buon momento di forma.

La favorita è chiaramente il Catania che è quotata a 1.80. A 3.20 il pareggio mentre addirittura a 4.50 c’è la vittoria dei padroni di casa, che non perdono tra le mura amiche dal 21 ottobre. Gli etnei però, potranno schierare il bomber palermitano Di Piazza vero e proprio colpaccio per la Serie C.

Il Trapani invece ospiterà al “Provinciale” la Vibonese. I granata si trovano al momento appaiati a quota 37 punti insieme al Catania, ma hanno una partita in più. La stagione dei ragazzi di Italiano fin qui è stata meravigliosa ed è importante ripartire subito con i 3 punti.

I trapanesi al “Provinciale” hanno perso solo contro la Juve Stabia, mentre la Vibonese ha vinto in trasferta solo un match. Ragion per cui i bookmaker danno a 1.66 la vittoria dei padroni di casa. A 3.30 il pareggio; 5.25 la vittoria esterna della Vibonese.

Infine a completare il quadro delle siciliane ci sarà la bellissima favola Sicula Leonzio. La formazione di Torrente non ha ancora ingranato bene con il nuovo tecnico e andrà a far visita al Matera. La trasferta in Basilicata propone delle insidie, che non vanno sottovalutate.

Il Matera aveva concluso l’anno in casa con un altosonante 0 – 6 subito per mano della Reggina. La Leonzio si ritrova inaspettatamente invischiata nella zona retrocessione, dopo un buon inizio di campionato. Riusciranno i leoni di Lentini a risalire la china? Per la cronaca, la partita di domani non sarà quotata dai bookmaker.