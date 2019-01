Il Catania ha deciso di rafforzarsi in vista del girone di ritorno della Serie C: gli etnei sono in piena corsa promozione e non vogliono lasciare scappare la Juve Stabia, ragion per cui è stato acquistato Di Piazza, centravanti proveniente dal Cosenza e che nella passata stagione con 15 gol, ha contribuito fortemente all’ascesa del Lecce in cadetteria.

Di Piazza, nato a Partinico, ha 31 anni e stava trovando davvero poco spazio nel Cosenza. Lui che è un tifoso del Palermo, per sua stessa ammissione dopo che segnò contro i rossoblu con la maglia del Lecce, avrà il compito di affiancare Curiale e Marotta e portare al Massimino i gol necessari per la promozione.

Curioso ma non un caso unico. Recentemente infatti, già Emanuele Calaiò, anch’egli palrmitano, aveva illuminato la città del Liotro con i suoi gol. Non bastò però agli etnei che scesero in Serie C.

Per dovere di cronaca è corretto precisare che manca ancora l’ufficialità, ma ormai siamo davvero ai dettagli di una trattativa importante per la categoria. Un altro palermitano, dunque, farà brillare la sua stella a Catania.