In cerca giovani attori

Si cercano giovani attori per le riprese della serie tv ispirata alla saga dei Florio scritta da Stefania Auci. Le riprese si svolgeranno a partire dal mese di luglio 2022, fino al mese di dicembre 2022 fra Roma e Palermo.

Il casting, che in questa prima fase si svolge esclusivamente online, è curato da Barbara Giordani (U.I.C.D.) e Marta Mancuso (U.I.C.D.)

In particolare la produzione sta cercando chi dovrà interpretare il giovane Vincenzo Florio, l’attore dovrà quindi avere un’età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Come candidarsi

Per chi fosse interessato a partecipare al casting deve inviare una mail all’indirizzo ileonicasting@gmail.com riportando nell’oggetto la dicitura “VINCENZO FLORIO 18 ANNI” i seguenti documenti:

– Una foto primo piano su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare];

– Una foto figura intera su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare];

– Dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail;

– Due contatti telefonici nel corpo della mail;

Il Materiale deve essere semplicemente allegato alla mail in file singoli. Non si accettano file inviati tramite Wetransfer /

JumboMail / Google Drive o pdf contenenti foto.