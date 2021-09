Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a Capaci (Pa) per catturare un serpente che si era intrufolato in casa.

A chiamare il proprietario dell’abitazione in corso Vittorio Emanuele nel cuore della notte che si è trovato a tu per tu con il rettile di circa un metro e mezzo. L’inquilino molto spaventato ha chiamato i soccorsi.

I pompieri sono riusciti a catturarlo e consegnarlo ai forestali che hanno stabilito che si trattava di una biscia di colore nero.

Operaio Rap trova boa nella zona industriale

Un operaio della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, questa mattina ha trovato un boa constrictor nella zona industriale di Palermo in via Pecoraino.

Sono stati avvisati i carabinieri forestali che sono riusciti a catturare il serpente e portarlo in caserma in attesa di affidarlo ad un centro specializzato.

Tutti i boa constrictor rientrano nella Cites (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora, nota anche come Convenzione di Washington.

Serpente esce dal water e morde uomo

In Austria un uomo è stato morso da un pitone di 1,6 metri, nel bagno di casa sua. Lo ha riportato la polizia.

È successo a Graz, nella provincia della Stiria. La vittima del serpente, 65 anni, ha avvertito un «pizzico» nell’area genitale, mentre era seduto sul water, poco dopo le 6 del mattino di lunedì scorso, 5 luglio. Ha poi guardato dentro al WC e ha scoperto il pitone reticolato albino.

Stando a quanto si è appreso, il serpente era fuggito, inosservato, dall’appartamento del vicino 24enne dell’uomo. Non è stato possibile capire come sia successo e come sia finito nella toilette ma la polizia crede che il rettile si sia fatto strada attraverso gli scarichi.

Un esperto di serpenti è stato chiamato per recuperare l’animale, che è stato pulito e restituito al suo proprietario.

La polizia ha riportato che il giovane ha in casa 11 serpenti costrittori non velenosi e un geco, in terrari e cassetti. Ora deve affrontare un’indagine con l’accusa di avere causato lesioni personali per negligenza.

La vittima ha riportato solo lievi ferite.