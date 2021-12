L'ASSESSORE SALA INCONTRA I DIPENDENTI COMUNALI

“Trasferimento programmato e pianificato nell’interesse della città”, così si è espresso l’assessore del Comune di Palermo Antonino Sala, a margine dell’incontro avuto questo pomeriggio con i rappresentanti dei lavoratori dei Servizi Cimiteriali.

Presente anche una delegazione della Feniof, la sigla sindacale che rappresenta le agenzie di pompe funebri, capitanata da Eugenio Zimmatore. L’obiettivo dell’incontro era quello di trovare una sistemazione alternativa a Palazzo Barone. La struttura ha dovuto chiudere i battenti per motivi di sicurezza. Le alternative individuate dall’Amministrazione non avevano soddisfatto i sindacati, i quali chiedevano una locazione più vicina agli attuali uffici.

A coadiuvare le operazioni anche la consigliera comunale Milena Gentile. Nella giornata di ieri, l’esponente Dem aveva condiviso la richiesta dei sindacati di trovare locali nelle vicinanze di Palazzo Barone. Ciò per ridurre al minimo i disagi, non solo per i lavoratori, ma anche per l’utenza. Una situazione non facile, nella quale l’assessore Sala sta cercando di accontentare tutti i portatori d’interessi coinvolti. Proprio oggi, l’esponente della Giunta ha condotto un sopralluogo presso i locali di piazza Giulio Cesare. Strutture molto vicine a Palazzo Barone, il che concilierebbe con le richieste dei sindacati e delle agenzie cimiteriali.

“L’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di trovare soluzioni alternative in tempi brevissimi – spiega l’assessore Sala -. Ciò riducendo al minimo i disagi per gli utenti e i dipendenti. Stiamo valutando alcune ipotesi e individuato alcuni ambienti a Palazzo Gulì, dove si potrà trasferire il Servizio di Prevenzione; per quanto riguarda gli uffici cimiteriali, d’intesa con il vicesindaco, sono stati effettuati questo pomeriggio dei sopralluoghi presso i locali di piazza Giulio Cesare. Siamo consci della necessità di fare in fretta, ma anche dell’esigenza di un trasferimento programmato e pianificato nell’interesse della città“.

Qualche settimana fa, il plesso di via Lincoln era finito al centro delle polemiche per le ataviche carenze di personale. Un fatto che si acuiva durante il weekend, quando i lavoratori delle agenzie di pompe funebri e i cittadini faticavano nel disbrigo delle pratiche di tumulazione ed inumazione. La questione è stata districata proprio dall’assessore Sala, di concerto con la Feniof.