il 30 ottobre

Far conoscere ai cittadini e a tutti i portatori di interesse i servizi pubblici digitali già attivati e di prossima attivazione. Questo è l’obiettivo della giornata di informazione e formazione che avrà luogo il 30 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa dalle 10.00 alle 16.00, organizzata dal Comune di Palermo in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale e FPA – Forum PA.

I comuni sono gli enti maggiormente coinvolti nell’erogazione di servizi pubblici e, pertanto, giocano un ruolo fondamentale nel processo di informatizzazione dei servizi stessi. L’epoca del digitale rende infatti possibile e necessario, in un’ottica di riduzione di tempi e costi, semplificare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini che si rivolgono all’amministrazione pubblica.

In particolare, l’incontro si svilupperà intorno ai punti seguenti: i servizi pubblici digitali già attivati e da attivare presso il Comune, grazie alla disponibilità delle risorse previste dell’Asse 1 (Agenda Digitale) del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro); la disponibilità per i cittadini di accedere ad una serie di servizi digitali del comune attraverso le credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale; la possibilità per i cittadini di pagare alcuni servizi (imposta TARI, imposta di soggiorno turistica, contravvenzioni per violazioni del codice della strada) attraverso il circuito nazionale PagoPA; la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi pubblici del comune di Palermo attraverso l’app nazionale IO, in quanto Palermo è città pilota nell’ambito del lancio dell’app per dispositivi mobili predisposta dal Team Trasformazione Digitale.

La giornata sarà aperta da Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e sarà costituita da un primo momento di confronto istituzionale, moderato e facilitato dalle cariche più alte sul tema. A seguire, il pomeriggio sarà organizzato in tavoli di lavori tematici verticali sui servizi pubblici digitali prioritari per il Comune.

Tra i partecipanti, Luca Attias, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale; Fabio Giambrone, assessore all’innovazione del Comune di Palermo; Gianni Dominici, direttore generale di FPA; Giuseppe Virgone, amministratore Unico di PagoPA; Matteo De Santi e Mirko Calvaresi del team per la trasformazione digitale. L’evento è aperto a tutti i portatori di interesse e ai cittadini.