Quando si parla del PunkFunk, un compleanno non è mai una semplice ricorrenza, ma il racconto di momenti vissuti insieme, di musica ascoltata, di un microcosmo cresciuto serata dopo serata. Per questo motivo, per festeggiare i suoi 7 anni, non può bastare un solo appuntamento, ma ci vuole un intero weekend, dal 19 al 21 dicembre.

Il Record Shop & Music Bar di via Napoli 8/10 (Palermo) apre le celebrazioni venerdì 19 dicembre con una lunga festa che comincerà alle ore 19 e si svilupperà nelle due sale del locale – PunkFunk e PunkFunk Sidekick – attraverso una staffetta sonora che vedrà alternarsi e sovrapporsi 6 dj: Alessio Salafia, Black Betty, Vito Pompeo, Giacomo Virzì, Camilla B. e Riccardo Schirò. Una proposta no-stop di selezioni, incroci e contaminazioni musicali.





Il programma prosegue sabato 20 dicembre alle 22:30 con il concerto di Putan Club, duo franco-italiano tra Dakar e Faro, formato da Gianna Greco (basso, voce, electronics) e François R. Cambuzat (chitarra, voce, electronics). Più che un progetto musicale, il Putan Club è una vera e propria cellula di resistenza artistica: femminismo, elettricità ed elettronica si intrecciano in un linguaggio che attraversa avant-rock, techno brutale, improvvisazione, rumore e parola urlata. Un’esperienza ad alta tensione, iconoclasta e dichiaratamente fuori da ogni appartenenza di genere, capace di muoversi con la stessa urgenza dai festival europei alle scene di Africa, Asia e America, collaborando nel tempo con figure come Lydia Lunch, Eugene S. Robinson e Denis Lavant. Groove, trance e sfida, come se Jeff Mills incontrasse i Nine Inch Nails, ma senza mai chiedere permesso.





I festeggiamenti si chiudono domenica 21 dicembre, alle 20, nella sala del Sidekick, con “Vapor”, il live in solo di Gianni Gebbia. Musicista jazz e sperimentale riconosciuto a livello internazionale, Gebbia porta a Palermo un progetto che unisce flauti bansuri, sax soprano, synth ed elettronica in un viaggio sonoro immersivo e ipnotico. Tratto dall’omonimo lavoro pubblicato per Objet A, Vapor esplora territori sospesi tra improvvisazione, minimalismo e ricerca timbrica, fondendo respiro, gesto e tecnologia in una narrazione musicale densa e vibrante.

Tutti gli eventi in programma dal 19 al 21 dicembre sono a ingresso gratuito. Tre giorni, tre linguaggi diversi, un’unica traiettoria: quella di un luogo che, tra concerti, dj set, presentazioni di libri e incontri culturali, è uno spazio vivo, attraversabile, necessario. Al PunkFunk si viene per un drink, un aperitivo, una serata e si resta per molto di più. E dopo sette anni, la sensazione è che le sorprese non finiscano mai. Foto: Michaela Sošková.





Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

