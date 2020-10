Il rammarico del presidente per la mancata partecipazione alle gare

Un cluster con sette positivi al Covid19 è scoppiato tra gli atleti della canottieri Palermo. Un intero equipaggio del quattro senza si trova adesso in quarantena dopo l’esito dei tamponi. Nel corso dei controlli su tutti gli atleti giovanili, circa 55, altri tre son risultati positivi.

“E’ una vera tragedia dal punto di vista sportivo – dice il presidente della canottieri Eduardo Traina – l’equipaggio in quarantena lo scorso anno ha vinto il titolo nazionale del quattro con. Quest’anno si erano tanto impegnati e tra una settimana ci sarebbe stata la gara nazionale.

Tutti i sacrifici e gli investimenti fatti sono svaniti. Non ci voleva proprio. Per quanto riguarda la sede alla Cala abbiamo sanificato tutti i locali anche se da quando c’è questa pandemia gli spogliatoi non vengono più utilizzati. Il circolo per i soci resta aperto”.