i lavori proseguiranno come da programma

In merito alla notizia diffusa a mezzo stampa relativa a due casi Covid19 tra i lavoratori impiegati presso il cantiere del viadotto Ritiro, il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, avvocato Francesco Restuccia, sentiti i responsabili della società appaltatrice, Toto S.p.A. Costruzioni Generali, precisa che nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre 2020, a titolo precauzionale alcuni impiegati del cantiere si sono sottoposti volontariamente a tampone presso il laboratorio Emmi di Taormina.

Dagli esami effettuai due dipendenti, che svolgono attività amministrativa in stanze singole nei container predisposti ad uffici, sono risultati positivi al COVID 19. I due impiegati sono stati immediatamente avviati alla quarantena e il laboratorio ha provveduto, come da protocollo, a segnalarli all’ASP competente.

Nonostante al momento non siano identificabili rapporti stretti e diretti con altro personale del cantiere, a seguito di quanto sopra e in ottemperanza alle prescrizioni previste, è già stata predisposta una sanificazione straordinaria degli uffici e tutto il personale sarà sottoposto a tampone.

Nel frattempo i lavori stanno proseguendo come da programma, anche nel weekend, senza subire alcun rallentamento o ritardo.

Intanto sono 285 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4143 gli attuali positivi e passano a 422 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 35 si trovano in terapia intensiva, mentre sono 387 i ricoveri in regime ordinario; 3.721 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.741. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime tra persone positive al Covid: il totale sale a 335. Sono un uomo di 82 anni a Catania e di 81 anni di Trapani. I guariti sono 41.

La percentuale dei casi positivi in relazione ai tamponi effettuati è del 3,6 per cento.

I nuovi casi siciliani di coronavirus sono così suddivisi: 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 10 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 12 a Caltanissetta.