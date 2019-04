le informazioni per muoversi in città

Manifestazioni liturgiche in tante strade di Palermo stasera, in occasione delle festività pasquali. La polizia municipale ha messo a punto un piano traffico per stasera e domenica in cui sono previste processioni in occasione della ricorrenza della domenica delle Palme. Il parco della Favorita, inoltre, sarà chiuso al transito per l’evento “La Domenica Favorita”.

Per quanto riguarda oggi, venerdì 12 aprile, sono previste numerose processioni. Alle 20 presso la parrocchia Sacra Famiglia e coinvolgerà Via Gaspare Mignosi 18, via Michele Cipolla, via Fortunato Fedele, Corso dei Mille, via Filippo Ingrassia, via Antonio Ugo, via Antonio Rudini, via Ernesto Pace, via Antonio Rudini, via Michele Cipolla, via Gaspare Mignosi, rientro in parrocchia.

Alle Ore 21.00 Via Crucis interparrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta di Mondello Valdesi interesserà via Mater Dei, viale Margherita di Savoia, piazza Valdesi, vile Regina Elena, via Principe di Scalea, via Glauco.

La processione delle Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Partanna Mondello attraverserà Viale Galatea, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Glauco.

Nella Parrocchia San Girolamo di Mondello si svolgerà un corteo in Via Fortuna, via Piano Gallo, piazza Mondello, via Torre di Mondello, viale Regina Elena, via Principe di Scalea, via Glauco.

Domenica 14 aprile in occasione della Domenica delle Palme altre processioni coinvolgeranno la città. In particolare quelle della Parrocchia SS. Maria delle Grazie, della Parrocchia Maria SS. Regina degli Apostoli, della Chiesa Sacra Famiglia, della Parrocchia S. Sergio I Papa. Nel pomeriggio si svolgerà la Via Crucis nel percorso Unesco in Piazza Verdi, via Maqueda e piazza Bellini.

I provvedimenti alla circolazione veicolare riguardano anche la terza giornata de “La Domenica Favorita” che prevedono la chiusura al transito veicolare, del viale Diana e del viale Ercole, dalle ore 08 alle ore 17 e il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento.