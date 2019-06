Salvato in mare

L’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto di Mondello hanno evitato una tragedia.

Un palermitano aveva affittato un gommone a Sferracavallo. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è finito in mare nei pressi del golfo della borgata marinara.

Il natante senza guida ha iniziato a percorrere traiettorie pericolose anche per lo stesso uomo finito in mare che ha rischiato più volte di essere travolto.

Alcuni diportisti hanno cercato di fermare la corsa del mezzo senza riuscirsi. Solo l’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto hanno evitato il pericolo.

Dario Nocera della Guardia Costiera con un’abile manovra è riuscito a bloccare il gommone impazzito e mettere in salvo il diportista rimasto in acqua.

L’uomo è stato portato in banchina e soccorso dai sanitari del 118.