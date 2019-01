Anche Dario Chinnici chiede la revoca del provvedimento

Sfrattare i librai da via Libertà è un errore, specie se la motivazione è che la loro presenza sia in conflitto con le corsie ciclabili: sono semmai le corsie ciclabili che vanno tolte dai marciapiedi, come peraltro chiedono anche le associazioni e i cittadini”.

Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, commentando il provvedimento con cui il Comune ha intimato ai titolari delle bancarelle che vendono libri in via Libertà di trovare un’altra collocazione.

“Le corsie ciclabili sui marciapiedi creano una promiscuità tra pedoni e ciclisti che è veramente pericolosa, come ha dimostrato anche il caso di via Maqueda da dove sono state tolte le corsie per le due ruote – dice Chinnici – Le associazioni si sono già opposte a questo provvedimento, posizione che condividiamo: il Comune torni sui suoi passi”.