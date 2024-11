La protesta in Comune

Tensione a Termini Imerese. Il Comune guidato dal sindaco ha deciso di sgomberare alcuni immobili occupati abusivamente in via Beato Agostino Novello e via Calcedonio Geraci.

Occupato il Comune

Oggi gli abusivi hanno occupato il Comune. “Ho cercato di dare delle regole nella nostra comunità – dice il sindaco su un video pubblicato sulla pagina Facebook – Le persone che attendono pazientemente e con dignità un alloggio popolare e che sono in graduatoria devono potere entrare in quelle case. E’ una questione di giustizia sociale in chi crede nello Stato e nelle regole. I servizi sociali avevano incontrato le persone che hanno occupato le abitazioni dicendo loro di cercare una nuova sistemazione.

Le parole del sindaco

Non si sarebbe fatto finta di nulla come in passato. Ci sono persone che attendono con dignità l’alloggio popolare. Tutto è stato fatto di concerto con la prefettura, la questura, i carabinieri. Chi uscirà dalle abitazioni non sarà lasciato indietro. Verranno assistiti. In questi due giorni sono stata oggetto di insulti e minacce. Siamo consapevoli che il prezzo da pagare per la legalità è alto e siamo disposti a pagarlo per intero pur di ripristinare il rispetto delle regole nella nostra Termini Imerese”.

Nuovo polo industriale a Termini Imerese, al via il progetto di Pelligra Italia

È stato siglato l’accordo tra Pelligra Italia Holding Srl, i Commissari Straordinari di Blutec Spa in A.S. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la salvaguardia dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese ex Blutec.

Nuovo polo manifatturiero

Un importante risultato che oltre a confermare gli avvenuti adempimenti da parte di Pelligra Italia Holding, sancisce l’inizio del progetto per la realizzazione del nuovo polo manifatturiero, logistico, industriale e commerciale.

Impegno per il futuro della Sicilia

“L’accordo raggiunto per la salvaguardia e riqualificazione dei lavoratori testimonia il nostro impegno nel creare in Sicilia nuove opportunità di lavoro per i tanti giovani lavoratori e le future generazioni” dichiara Ross Pelligra, Presidente della Pelligra Italia Holding “Forti della grande esperienza dell’azienda e degli importanti progetti di riqualificazione industriale realizzati in Australia, stiamo ora concentrando la nostra energia e professionalità nella realizzazione di un grande polo industriale manifatturiero innovativo e green in grado di attrarre nuove aziende e talenti”.

Rilancio del polo di Termini Imerese

“Pelligra Italia ha tracciato il primo passo per il rilancio del polo di Termini Imerese che mira ad essere un punto di riferimento in tutto il Mediterraneo”, dichiara Giovanni Caniglia, Amministratore Delegato di Pelligra Italia Holding “In questo percorso è stato fondamentale il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Siciliana e delle parti sociali che ringrazio e con cui abbiamo lavorato con il solo obiettivo di risolvere la crisi industriale più lunga d’Italia. La storia della Pelligra Italia Holding è legata indissolubilmente alla Sicilia, per cui siamo orgogliosi di contribuire per offrire un futuro alle prossime generazioni e ai tanti giovani siciliani”.

Like this: Like Loading...