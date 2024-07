La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari dal gip di Palermo, nei confronti di tre palermitani accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga. Per uno è scattato il carcere, uno ai domiciliari e il terzo divieto di dimora. Le indagini sono state condotte dal commissariato San Lorenzo dal dicembre 2022 e all’agosto 2023, in un’abitazione a Pallavicino in un complesso residenziale trasformata in piazza di spaccio di cocaina con fidelizzazione della clientela.

L’operazione della polizia

L’analisi delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza, installato nei luoghi teatro degli eventi, ha consentito di ricostruire numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente gestita prevalentemente da S.M., collaborata dal figlio S.V., e LO.C.V. cui veniva demandata il ruolo di pusher. Gli elementi acquisiti hanno comprovato il coinvolgimento dei tre indagati, seppur tra loro in misura diversa, nell’attività illegale di spaccio di sostanze stupefacenti, i quali utilizzavano come base operativa la predetta abitazione.

Le indagini

Gli sviluppi investigativi, infatti, hanno permesso di constatare le modalità dell’attività illecita di spaccio: un via vai diurno e notturno di soggetti che suonavano il campanello dell’abitazione, accedevano all’interno dell’appartamento per pochi minuti o attendevano all’esterno la consegna dello stupefacente. Inoltre l’attività di osservazione è stata corroborata da servizi dinamici operati sul territorio che ha sottoposto a controllo alcuni soggetti recatisi presso l’abitazione trovandoli sistematicamente in possesso di dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina appena acquistata. Gli acquirenti sono stati segnalati ex art. 75 DPR 309/90 e la sostanza stupefacente è stata debitamente sequestrata.

L’arresto per droga a Siracusa

Il gip del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha disposto la scarcerazione di un 28enne di Solarino, Salvatore Scalora, coinvolto in una inchiesta per traffico di droga dei magistrati della Procura di Siracusa e dei carabinieri.

Coinvolto in una inchiesta anti droga

Il giovane è stato arrestato il mese scorso nell’ambito di una operazione tra Solarino e Floridia, culminata con 4 arresti e con il sequestro di 41 kg di stupefacenti, suddiviso in buste termosaldate e conservato sottovuoto per garantirne la qualità e dal valore di oltre mezzo milione di euro.

L’istanza della difesa

La difesa, rappresentata dall’avvocato Junio Celesti, ha presentato una istanza per una misura cautelare meno afflittiva e così, nelle ore scorse, è arrivata la decisione del giudice. Il giovane è uscito dal carcere di Cavadonna per recarsi in una abitazione, ai domiciliari, nella sua disponibilità nella zona di Noto.