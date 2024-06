a priolo

Ormai sta diventato un fenomeno molto diffuso nel Siracusano: la coltivazione di droga in house. Piantagione di marijuana realizzate negli appartamenti, in locali attrezzati di tutto, insomma delle vere e proprie serre. Come accaduto, nelle ore scorse, in contrada Mostringiano, a Priolo, nel Siracusano nell’immobile di proprietà di un 50enne, che è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini dello spaccio e di coltivazione di sostanze stupefacenti.

40 piante per 9 kg di droga

Nel corso della perquisizione, gli agenti del commissariato di Priolo, hanno recuperato 40 piante di marijuana, per un totale di 9 chilogrammi, ed ulteriori 246 grammi della stessa sostanza stupefacente conservati in due barattoli.

“Dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto ai domiciliari” spiegano dalla Questura di Siracusa.

La piantagione ad Augusta

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di polizia di Augusta hanno arrestato un uomo di 38 anni che, a seguito di una perquisizione domiciliare in una casa sita in Contarda Frandanese, è stato trovato in possesso di 305 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione.

L’attenzione degli investigatori è stata richiamata da un rumore tipico di un sistema di areazione proveniente da un’abitazione poco distante. Gli agenti, insospettitisi del fatto che quest’ultimo immobile sembrava abbandonato, si sono avvicinati avvertendo un forte odore di marijuana: è scattata una perquisizione che ha permesso di scoprire una serra con circa mille piante di marijuana, attrezzata con sistemi di ventilazione ed essiccazione, con ogni probabilità curata dallo stesso arrestato.

A Francofonte

Il mese scorso era stato arrestato dalla polizia un 57enne perché in un bunker, ricavato in appezzamento di terreno, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano, avrebbe realizzato una piantagione di droga. Gli investigatori, grazie ai cani antidroga, hanno scoperto che dal piatto della doccia del bagno era possibile, grazie ad un montacarichi, raggiungere il locale sotterraneo, trasformato in una serra per la coltivazione di stupefacenti.