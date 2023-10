Stand aperti dal 27 al 29 ottobre

Quaranticinque gelatieri da tutto il Mondo faranno degustare il proprio gelato artigianale in una delle location storiche di Palermo. A tre anni di distanza dall’ultima edizione a causa dello stop imposto dalla pandemia, lo Sherbeth Festival torna fra le strade del capoluogo siciliano, in mezzo alla gente. L’evento, inaugurato quest’oggi, si svolgerà dal 27 al 29 ottobre. All’interno degli spazi, saranno realizzate degustazioni, talk e workshop.

Lo Sherbeth Festival ritorna a Palermo

L’inaugurazione della quindicesima edizione dell’evento è stata celebrata questa mattina in piazza Castelnuovo alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, del presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici e del direttore tecnico dell’evento Antonio Cappadonia.”Ritorniamo a contatto con la gente dopo tre anni di stop dettati dalla pandemia – sottolinea Cappadonia -. Questa è la prima edizione che ci vede riprendere i rapporti con il pubblico. Ci sono 45 gelatieri provenienti da tutto il Mondo, fra i più autorevoli e quelli più emergenti. Tutti professionisti che portano con se un bagaglio culturale notevole e che porteranno la propria materia prima dal territorio di provenienza“. L’ingresso per l’utenza è libero, con un’esperienza personalizzata in base ai gusti del visitatore. Sarà possibile acquistare un ticket dal costo minimo di sei euro, che darà accesso a dei token con cui si potranno consumare i prodotti dei vari stand.

Un mix di esperienze di gusto

Tanti i gusti che saranno proposti fra gli stand del capoluogo siciliano. Un mix di presente e passato nel quale si potranno trovare gusti come la ricotta aromatizzata al miele e servita con una crema di caffè sopra, nonchè la prelibatezza dedicata alla famiglia De Medici e realizzata servendosi solo di ingredienti dell’epoca. Poi c’è chi porterà sulla tavola dei palermitani le specialità del proprio territorio. Come Marco Calì, gelatiere di Como che presenta così il suo gelato alle arachidi. “E’ un gusto molto buono, goloso che, con la sua sapidità, conquista i palati di molti. Un gusto semplice ma che piace”. E proprio in questo senso lo Sherbeth rappresenta una location in cui lanciare i propri prodotti. “Sono manifestazioni importanti perchè danno visibilità alla gelateria e al prodotto che vogliamo proporre alla gente”, sottolinea Calì che spiega così il suo attaccamento al festival. “Questa è la terza edizione a cui partecipo. Dopo il primo anno, mi sono innamorato di questo ambiente, di quello che trasmette e come valorizza il nostro lavoro, le materie prime, il vero prodotto artigianale”.

Ad inaugurare l’evento il sindaco Roberto Lagalla

A tagliare il nastro è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ribadisce la centralità del capoluogo siciliano. “Il gelato è storicamente un prodotto che in Sicilia trova radici importanti ed espressività di grande qualità. Riconfermiamo la centralità di Palermo in questo settore con una manifestazione che, nel tempo, è diventata tappa fissa del calendario degli eventi palermitani e che riscontra in questa sua quindicesima edizione un confermato favore tanto dagli operatori provenienti da tutto il Mondo, con proposte diversificate e tutte seducenti, sia dall’afflusso che noi riteniamo sarà superiore rispetto agli scorsi anni”. Un tour nel quale il primo cittadino ha provato diverse specialità, senza nascondere il proprio amore per la specialità dolciaria. “A tutto so rinunciare tranne che alle tentazioni”, chiosa sorridendo Roberto Lagalla durante la sua visit allo Sherbeth Festival.