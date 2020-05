Si è spento questa mattina, all’età di 83 anni, Mario Lombardo, giornalista cefaludese, instancabile lavoratore, grande marito e affettuosissimo padre.

Per tantissimi anni fu il corrispondente cefaludese del giornale L’Ora, laureato in giurisprudenza aveva insegnato per tantissimi anni alla scuola media di Cefalù insieme alla sua inseparabile moglie Salvatrice Vizzini, scomparsa lo scorso anno.

Era stato giudice popolare del primo Maxiprocesso a Cosa Nostra, esperienza alla quale aveva dedicato un libro. Per tantissimi anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della testata giornalistica della emittente radiofonica cefaludese Crm. Ha sempre coltivato la sua passione per il giornalismo, nel 2017 aveva ricevuto dall’ordine dei giornalisti di Sicilia la medaglia d’oro per i 50 anni di attività, non aveva mai smesso di collaborare con il quotidiano La Sicilia.

Per il suo impegno sociale e nella lotta alla mafia nel 2016 ha ricevuto il premio Francese.

Indimenticabile la sua pacatezza nell’esposizione e il suo estremo equilibrio nella conduzione dei dibattiti, Cefalù ha perso l’amico di tutti.