Intervento dei vigili del fuoco

Una serata di paura ieri per gli studenti universitari del pensionato in viale delle Scienze. Le fiamme hanno avvolto un cumulo di carta e rifiuti che si trovavano fuori dalla mensa e si sono alzate fino al secondo piano della struttura, che ospita il pensionato Santi Romano.

Molti studenti, terrorizzati, sono scesi in strada. Per loro solo tanta paura, non ci sono infatti feriti o intossicati.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre, e la polizia. Solo poche ore prima c’era stata l’inaugurazione dei nuovi locali della mensa.

L’incendio non ha interessato la struttura. Il rogo era all’esterno ed è stato domato in poco tempo.

“Tutti gli studenti della residenza Santi Romano – dicono i rappresentanti dell’associazione studentesca Progetto Universitario – sono riusciti a evacuare l’edificio senza particolari problematiche.

Più volte avevamo segnalato la presenza di notevole quantità di materiale infiammabile accatastato all’esterno della struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e l’incendio è stato domato senza far registrare danni a persone o cose.

Non si conoscono le cause che hanno determinato l’incendio. Appena dieci giorni fa, un altro principio di incendio era stato domato da alcuni residenti della struttura. Come associazione studentesca e come residenti della struttura richiederemo ancora una volta che l’intero materiale venga rimosso in tempi rapidi. Ringraziamo i vigili del fuoco per essere intervenuti tempestivamente”.