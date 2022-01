Nuovo capo della mobile a Catania Antonio Sfameni

E’ Marco Basile il nuovo capo della squadra mobile a Palermo. Ha preso il posto di Rodolfo Ruperti che è stato nominato vicario del questore di Pisa.

Marco Basile per due anni e mezzo è stato capo della squadra mobile a Palermo. Il nuovo capo della squadra mobile palermitana è nato a Napoli nel 1967. E’ laureato in giurisprudenza. E’ entrato in polizia nel 1996. Nel 2008 ha lavorato allo Sco, poi alla questura di Napoli e capo della mobile a Cagliari.

Il nuovo capo della mobile di Catania è Antonio Sfameni, originario della provincia di Palermo, è stato invece a lungo funzionario addetto alla sezione Criminalità organizzata della squadra mobile del capoluogo, ha poi diretto le Mobili di Brindisi e Messina.

A Catania ritrova Maurizio Calvino, ex capo della squadra mobile di Palermo ed ex questore di Messina, oggi questore di Catania.