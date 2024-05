Tragedia oggi a Palermo. Un uomo si è lanciato dal quarto piano in via Sicilia. Non si conoscono i motivi del gesto.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte.

In tanti hanno visto quello che è successo. Dolore e disperazione per quanto successo.

Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere il perché dell’estremo gesto e se l’uomo ha lasciato un biglietto che spiegasse i motivi.